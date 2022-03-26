السودان يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السعودية

السودان - (أ ش أ)

أدان السودان، بأقوى العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية للملكة العربية السعودية، مما يمثل انتهاكا صارخا ويعرض حياة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر، ويمثل تصعيدا خطيرا في المنطقة يتطلب اليقظة واتخاذ كافة التدبير اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية.

وأكد السودان - في بيان لوزارة الخارجية، اليوم /السبت/ - موقفه الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية ضد كل ما يعرض أمنها َواستقرارها في ظل استمرار هجمات الحوثيين، وعدم الالتزام بكل الوعود والعهود بالكف عن استهداف الأهداف المدنية.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن رفض الحوثيين كافة المبادرات السابقة، وآخرها المبادرة التي أطلقتها السعودية العام الماضي لوقف إطلاق النار في اليمن وإنهاء الحرب، تحت إشراف الأمم المتحدة، يؤكد جدية المملكة وحرصها على استتاب الأمن واستدامة السلام في المنطقة، كما يؤكد في الوقت نفسه، عدم رغبة الحوثيين لأية تسوية سلمية، واعتمادها الارهاب وسيلة لتحقيق أجندتها في المنطقة.