الاتحاد الأوروبي: قريبون من التوصل لاتفاقية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال المفوض الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إن قادة العالم قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاقية مع إيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف بوريل - في تصريح له نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم /السبت/ - أن المحادثات النووية كانت قريبة جدا من الوصول إلى اتفاق حتى تقدمت روسيا بمطالب في اللحظة الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن روسيا أصرت كجزء من الاتفاق النووي الإيراني الجديد، ألا تؤثر العقوبات المفروضة عليها مؤخرا من دول الغرب بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، على تجارتها مع إيران.