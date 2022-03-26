“قال إن الحرب ستنتهي في ساعات".. أوكرانيا تعلن مقتل جنرال روسي بارز

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، مقتل جنرالاً روسيًا آخر في غارة بالقرب من مدينة خيرسون، وهو الجنرال ياكوف ريزانتسيف، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الجنرال قتل في قاعدة تشورنوبايفكا الجوية بالقرب من خيرسون، التي تستخدمها روسيا كمركز قيادة وتعرضت لهجوم من قبل الجيش الأوكراني عدة مرات.

وكان ريزانتسيف قائد جيش السلاح المشترك الـ 49 للمنطقة العسكرية الجنوبية، ومقره مدينة ستافروبول بجنوب روسيا.

أكّد أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني في رسالة مصورة الجمعة، أن قوات بلاده تمكنت من قتل الفريق ياكوف ريزانتسيف، في مطار تشيرنوبايفكا التابع لخيرسون.

وقال أريستوفيتش: "يمكننا القول بشكل قاطع إن القوات الأوكرانية حيدت الفريق ياكوف ريزانتسيف، قائد جيش السلاح المشترك التاسع والأربعين التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا".

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن أوكرانيا اعترضت ونشرت اتصالات في اليوم الرابع من الحرب التي بدأت في 24 فبراير الماضي، قال رزانتسيف خلالها للجنود الروس في اليوم الرابع للهجوم على أوكرانيا إن حملتهم "لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازية ستحقق النصر في ظرف ساعات".

ويخيم غموض مطلق حول الجنرالات الروس الذين قتلوا في أوكرانيا وعددهم سبعة بحسب كييف، وآخرهم الجنرال ياكوف ريزانتسيف وفق مسؤولين غربيين طلبوا عدم كشف اسمائهم، فيما أقرت موسكو بمقتل جنرال واحد.