ألمانيا تدين الهجمات على البنية التحتية في السعودية

ألمانيا - (أ ش أ)

أدان المتحدث باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط الدكتور دينس كوميتات، بأشد العبارات، الهجمات على البنية التحتية في مواقع بالسعودية، من بينها محطة لتحلية المياه في الظهران ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة.

وأكد المسؤول الألماني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم السبت أن هذه الهجمات المتكررة تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقوض الاستقرار الإقليمي وتسبب المزيد من التصعيد.. مضيفا أنه لا يمكن تبرير الهجمات على أهداف مدني.