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الرئيس البولندي يستقبل بايدن بالقصر الرئاسي في وارسو

02:58 م السبت 26 مارس 2022
الرئيس البولندي يستقبل بايدن بالقصر الرئاسي في وارسو

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وارسو - (د ب أ)

استقبل الرئيس البولندي اندريه دودا نظيره الأمريكي جو بايدن في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو ظهر اليوم السبت.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي، حيث عزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطني للبلدين.

ورافق بايدن خلال زيارة القصر الرئاسي البولندي عدد من أعضاء حكومته، وبينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وحضر مع دودا وزير خارجيته زبيجنيف راو ووزير دفاعه ماريوس بلاستساك.

وعقد الرئيسان جلسة محادثات ثنائية عقب مراسم الاستقبال.

وكان بايدن التقى في وقت سابق خلال زيارته لبولندا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني اوليكسي ريسنيكوف.

جو بايدن الرئيس البولندي بولندا اندريه دودا
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