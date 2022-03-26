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الصين: لم يتم العثور على أي مواد متفجرة في موقع تحطم طائرة الركاب

02:52 م السبت 26 مارس 2022
الصين: لم يتم العثور على أي مواد متفجرة في موقع تحطم طائرة الركاب

الصين لم يتم العثور على أي مواد متفجرة في موقع تحط

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الصين - (أ ش أ)

قال رئيس فرقة الإطفاء بمنطقة (قوانغشي) ذاتية الحكم جنوبي الصين تشنغ شي اليوم السبت إن معمل الفيزياء والكيمياء التابع لسلطات الأمن العام لم يعثر على مكونات متفجرات في موقع تحطم طائرة ركاب بالمنطقة من طراز "بوينج 737".

وأضاف تشنغ في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن المعمل اختبر 41 عينة من أصل 66 من موقع التحطم ولم يعثر على مكونات لمتفجرات عضوية أو غير عضوية شائعة في موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة طيران شرقي الصين..مؤكدا أن الاختبار لم يعثر أيضا على مكونات متفجرة عضوية عادية.

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Asha
تحطم طائرة الصين سقوط طائرة منطقة قوانغشي
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