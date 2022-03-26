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وكالة الطاقة الذرية: لم يكن هناك تناوب للموظفين في تشيرنوبل منذ 21 مارس الجاري

01:32 م السبت 26 مارس 2022
وكالة الطاقة الذرية: لم يكن هناك تناوب للموظفين في تشيرنوبل منذ 21 مارس الجاري

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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النمسا - (أ ش أ)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الموظفين المناوبين في منشآت نفايات المشعة التي تسيطر عليها روسيا في تشيرنوبل لم يتم تناوبهم خلال عدة أيام .

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن كييف أبلغتها بأنه لم يكن هناك تناوب للموظفين الفنيين في تشيرنوبل منذ 21 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن معظم موظفي المنشأة النووية يعيشون في مدينة تشيرنوبل التي لا تزال تتعرض للقصف .

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعربت في وقت سابق عن "قلقها" بعد أن أصدرت أوكرانيا تحذيراً من قصف القوات الروسية لبلدة يعيش فيها تقنيون يعملون في محطة تشيرنوبل النووية.

هذا المحتوى من

Asha
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيرنوبل منشآت نفايات المشعة النمسا
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