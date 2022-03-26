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بوتين يوقع قانونًا يمنح المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا صفة المحاربين القدامى

10:32 ص السبت 26 مارس 2022
بوتين يوقع قانونًا يمنح المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا صفة المحاربين القدامى

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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روسيا - (أ ش أ)

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يمنح المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا صفة المحاربين القدامى.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت، أن القانون أقره يوم الأربعاء الماضي مجلس الدوما بالإجماع ووافق عليه مجلس الاتحاد.

وبموجب هذه القانون سيتمكن المشاركون في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية الذي يستخدمه المحاربون القدامى الذين شاركوا في العمليات في أفغانستان وسوريا وغيرها من المناطق الساخنة، بما يشمل الحصول على مدفوعات إضافية من الدولة، ومزايا ضريبية، ورعاية طبية.

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