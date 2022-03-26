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وزير الخارجية الأمريكي يندد بالهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية

10:28 ص السبت 26 مارس 2022
وزير الخارجية الأمريكي يندد بالهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، بالهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، بما في ذلك ضرب منشآت "أرامكو" في جدة، منتقدا توقيتها بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال بلينكن - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن الحوثيين يواصلون سلوكهم المدمر وهجماتهم التي وصفها بـ "الإرهابية والمتهورة"، والتي تضرب البنية التحتية المدنية.. مشددا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع الشركاء السعوديين لتعزيز دفاعاتهم.

واستهدف جماعة الحوثي الإرهابية، أمس، منشآت "أرامكو" في جدة، ومنشآت حيوية في الرياض بدفعة من الصواريخ المجنّحة، واستهدفت مصفاة "رأس التنورة" و"مصفاة رابغ" النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة، كما استهدفت منشآت "أرامكو" بجيزان ونجران، بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة.

هذا المحتوى من

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أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة الهجمات الحوثية السعودية
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