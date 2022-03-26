التحالف العربي ينفذ ضربات جوية لمصادر التهديد في صنعاء والحديدة

(أ ش أ):

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة، وأنها مارست أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

وأوضح التحالف - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية صباح اليوم السبت - أن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة، وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها.. مضيفا أن هدفها حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة إلى السبت، اعتراض وتدمير مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية.

وذكر التحالف أن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة غرب اليمن.

ودعا التحالف المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشآة نفطية بالحديدة، مؤكدا أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد، وأشار إلى أنه سيجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.