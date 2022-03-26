وزير الخارجية الأمريكي يدين هجمات الحوثيين على السعودية

واشنطن- (د ب أ):

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "هجمات الحوثيين الإرهابية "على السعودية، بما في ذلك هجوم يوم الجمعة الذي استهدف شركة أرامكو في جدة، وهي بنية تحتية مدنية.

وقال بلينكن "في الوقت الذي يتعين فيه على كل الأطراف أن تركز على خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للشعب اليمني قبل شهر رمضان المبارك، يواصل الحوثيون سلوكهم المدمر وهجماتهم الإرهابية المتهورة بضرب بنية تحتية مدنية".

وأضاف بلينكن "سنواصل العمل مع شركائنا السعوديين لتعزيز دفاعاتهم مع السعي للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع وتحسين الحياة وتهيئة المجال لليمنيين لتحديد مستقبلهم بشكل جماعي".

وفي وقت سابق، حذر التحالف الذي تقوده السعودية، الحوثيين من "نفاذ صبره"، مشيراً إلى أن السعودية تعرضت لـ16 "هجوماً عدائياً خلال ساعات".

وتبنى الحوثيون، استهداف مواقع متفرقة في السعودية من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو العملاقة للنفط ، في الوقت الذي يسعى فيه مجلس التعاون الخليجي على حث الأطراف المتصارعة في اليمن للجلوس على طاولة المفاوضات لوقف اطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.