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الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة العربية السعودية

01:29 ص السبت 26 مارس 2022
الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة العربية السعودية

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(أ ش أ):

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، الذي استهدف، اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة، وألحق أضرارا ببعض منشآتها الاقتصادية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية- في بيان، اليوم- أن الجزائر تعرب عن تضامنها التام، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كان الحوثيون قد نفذوا هجمات إرهابية استهدفت خزانات الشركة الوطنية للمياه بمحافظة "ظهران الجنوب" بمنطقة عسير، مما أسفر عن أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية، وفقا لما أفادته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

الجزائر لمملكة العربية السعودية لحوثيون
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