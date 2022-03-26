البنتاجون: الأوكرانيون يحققون تقدما في القتال لاستعادة خيرسون

واشنطن- (د ب أ):

قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إنه يبدو أن القوات الروسية لم تعد لديها سيطرة قويه على مدينة خيرسون المهمة جنوبي أوكرانيا.

وقال المسؤول لصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته إن المدينة التي تقع على البحر الأسود أصبحت "أرضا متنازع عليها مجددا" في ظل المقاومة الأوكرانية القوية".

وتقع خيرسون عند بداية نهر دنيبر والذي يصب في البحر الأسود ولذلك تعتبرا مهمة من الناحية الاستراتيجية.

وإذا نجح الأوكرانيون في استعادة خيرسون فإن هذا سيعقد الهجوم الروسي الراهن على مدينة ميكولايف المهمة المجاورة.

وأضاف المسؤول أن هذا سيعقد بدرجة كبيرة الهجوم البري الروسي المحتمل على مدينة أوديسا.