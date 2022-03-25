استطلاع: ماكرون يمكن أن يفوز برئاسة فرنسا في الجولة الأولى بتأييد 29%

باريس - (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس" ومؤسسة "سوبرا-ستيريا" لصالح قناة "فرانس إنفو" وصحيفة "لو باريزيان" ونشرت نتائجه اليوم الجمعة أن إيمانويل ماكرون يمكن أن يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر المقبل بتأييد 29%، بانخفاض 5ر0 نقطة عن اليوم السابق، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

واحتلت مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان المرتبة الثانية بنسبة 5ر18 % بانخفاض 5ر0 نقطة عن استطلاع اليوم السابق .

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون يمكن أن يفوز على لوبان بنسبة 58% -42% في جولة الإعادة.