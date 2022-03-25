Masrawy logo white

إعلان

استطلاع: ماكرون يمكن أن يفوز برئاسة فرنسا في الجولة الأولى بتأييد 29%

11:38 م الجمعة 25 مارس 2022
استطلاع: ماكرون يمكن أن يفوز برئاسة فرنسا في الجولة الأولى بتأييد 29%

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس" ومؤسسة "سوبرا-ستيريا" لصالح قناة "فرانس إنفو" وصحيفة "لو باريزيان" ونشرت نتائجه اليوم الجمعة أن إيمانويل ماكرون يمكن أن يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر المقبل بتأييد 29%، بانخفاض 5ر0 نقطة عن اليوم السابق، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

واحتلت مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان المرتبة الثانية بنسبة 5ر18 % بانخفاض 5ر0 نقطة عن استطلاع اليوم السابق .

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون يمكن أن يفوز على لوبان بنسبة 58% -42% في جولة الإعادة.

إيمانويل ماكرون فرنسا معهد إيبسوس
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا