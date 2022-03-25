مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ينددان بالاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية

واشنطن - (د ب أ):

أصدر الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى بيانا مشتركا، جاء فيه أنهم "ينددون بقوة" بإجراء كوريا الشمالية تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع.

وأضاف البيان أن "الأعمال المتهورة" لكوريا الشمالية .. تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، مشددا على أن التجربة انتهكت عقوبات الأمم المتحدة، وأظهرت جهود كوريا الشمالية المستمرة للتوسع أكثر في برنامجها للصواريخ الباليستية.

وأضاف أن المجموعة اتفقت على أن التجربة استلزمت ردا موحدا من المجتمع الدولي، بما في ذلك "تدابير أخرى" سيتخذها مجلس الأمن الدولي.

وفيما تم فهمه بأنه مناشدة مستترة للصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، اتفقت المجموعة على أنه يجب على كل الدول أن تعزز "بشكل كامل وفعال" العقوبات الدولية على كوريا الشمالية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، على الرغم من أنه لم يتم ذكر بكين صراحة.

وقالت بيونج يانج يوم أمس الخميس إنها أجرت اختبارا بشكل ناجح على نوع جديد من صاروخ باليستي عابر للقارات (آي سي بي إم) قادر على حمل رؤوس نووية، وقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الجمعة أن كيم جونج أون تولى بنفسه الاستعدادات النهائية لإطلاق الصاروخ "هواسونجفو-17 آي سي بي إم" وأن القيام بذلك أظهر "موثوقية نشره الفوري في ظل ظروف الحرب".