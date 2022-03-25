واشنطن تنشر مجموعة حاملة الطائرات "ترومان" في المتوسط

واشنطن - (أ ش أ):

نشرت الولايات المتحدة مجموعة حاملة الطائرات الهجومية العملاقة "هاري ترومان" في البحر المتوسط في الحيز العملياتي لأوكرانيا، في تحرك وصف بأنه يستهدف منح واشنطن خيارات عدة للتدخل في أوكرانيا.

وقال قائد البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو، إن مهمة حاملة الطائرات العملاقة من طراز "نيميتيز" تتضمن "ردع" روسيا وفرض محتمل لمنطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، في حال أمر البيت الأبيض بذلك، مؤكداً "مهمة ترومان، وغيرها من القطع المتحالفة، ردع روسيا من شن مزيد من الاعتداء، وأن تكون في حالة تأهب مستمر لتلقي أوامر من أجل حماية أوكرانيا والشعب الأوكراني".

وفي ضوء انتشار قطع حربية روسية بالقرب من منطقة عمليات مجموعة حاملة الطائرات العملاقة الأمريكية، قال قائد البحرية كارلوس ديل تورو "هناك عدد ضخم من السفن الروسية والغواصات في البحر المتوسط اليوم، وهذا يفسر مدى أهمية أن يكون للناتو حضور مكافئ، لردعها (السفن الروسية). فالقوة هي الشيء الوحيد الذي يستوعبه بوتين".

وعلى متن حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية العملاقة "يو إس إس هاري ترومان"، مقاتلات الجيل الرابع متوسطة الوزن من طراز "إف-18 إي/إف"، التي تعرف باسم سوبر هورنيت (الدبور الكبير)، إضافة إلى طائرات الهجوم الإلكتروني "إي/إيه-18 جي"، وتدعمها طائرة الإنذار المبكر المحمولة من طراز "إي-2"، بحسب ما أوضحت "ميليتري ووتش".