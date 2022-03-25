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التحالف العربي يحذر الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة

09:13 م الجمعة 25 مارس 2022
التحالف العربي يحذر الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة

التحالف العربي

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الرياض - (أ ش أ):

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية، برغم تنفيذ ميليشيات الحوثي 16 هجومًا عدائيًا؛ بينها عملية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة.

وأكد التحالف - حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية مساء اليوم الجمعة - السيطرة على حريق في خزانين اثنين للمنشأة النفطية دون إصابات أو خسائر بشرية ولا تأثيرات أو تداعيات للهجمات الحوثية على الحياة العامة في جدة جرّاء الهجوم.

وحذّر التحالف جماعة الحوثي من التمادي في انتهاكاتها الجسيمة وعدم اختبار صبره، مشيرًا إلى تناثر شظايا الاعتراض للصواريخ والمسيرات الحوثية التي سقطت في بعض الأحياء السكنية دون أي خسائر بشرية.

كما أعلن عن تدمير الدفاعات السعودية مجددًا مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه نجران.

وكان التحالف قد أعلن عن سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة، موضحًا أن حريقًا محدودًا اندلع بالمحطة، ومشيرًا إلى عدم سقوط أية خسائر بشرية.

وقال التحالف: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

هذا المحتوى من

Asha
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