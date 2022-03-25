التحالف العربي يعلن تعرض السعودية لـ16 هجوما حوثيا

وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، أن السعودية تعرضت لـ16 هجوما حوثيا، لافتًا إلى التزام التحالف بـ"ضبط النفس" لإنجاح المشاورات اليمنية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي الإرهابية تجاه مدينة نجران السعودية.

وأوضح التحالف، أن الهجوم الصاروخي نجم عنه حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء بصامطة ولا خسائر بشرية.

وتابع أن "أضرار مادية ببعض المركبات والمنازل السكنية جراء الهجمات"، لافتًا إلى أنه تم "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه في ظهران الجنوب".