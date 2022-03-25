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عاهل الأردن يستضيف السيسي ومحمد بن زايد ورئيس وزراء العراق بالعقبة (صور)

05:59 م الجمعة 25 مارس 2022
  • عرض 3 صورة
    عاهل الأردن يستضيف السيسي ومحمد بن زايد ورئيس وزراء العراق بالعقبة
  • عرض 3 صورة
    عاهل الأردن يستضيف السيسي ومحمد بن زايد ورئيس وزراء العراق بالعقبة
  • عرض 3 صورة
    عاهل الأردن يستضيف السيسي ومحمد بن زايد ورئيس وزراء العراق بالعقبة
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وكالات:

استضاف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في محافظة العقبة الأردنية.

وحضر اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الجمعة، أن اللقاء حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

وأوضحت الوكالة الأردنية، أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.

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