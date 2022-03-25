روسيا وأوكرانيا: الجيش الروسي يعلن عن حجم الخسائر بين صفوفه للمرة الأولى منذ أسابيع

موسكو- (بي بي سي):

قال الجيش الروسي إن 1351 جنديا من قواته لقوا حتفهم في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي هناك قبل نحو شهر.

وفي إفادة صحفية شارك بها عدد من المسؤولين العسكريين، قال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي إن 3825 جنديا أصيبوا "خلال العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

حدّث الجيش الروسي، الجمعة ، خسائره في أوكرانيا إلى 1351 جنديًا ، في حين قال إنه أجل أكثر من 400 ألف مدني ، وأدان الإمدادات الغربية بالأسلحة إلى كييف.

بدوره ذكر المسؤول في وزارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، أنه تم إجلاء أكثر من 400 ألف مدني من مناطق مختلفة في أوكرانيا إلى روسيا، بينهم 88 ألف طفل، و9 آلاف أجنبي، على حد قوله.

وتعهد القادة العسكريون الروس بمواصلة "فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين" من مناطق القتال، كما وجهوا انتقادا إلى الغرب الذي قالوا إنه "يطيل أمد الصراع" عبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ما اعتبر "خطأ" كبيرا، على حد وصف المسؤولين الروس.

بدورها كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت اليوم أن حوالي 15 ألف جندي روسي قد قتلوا منذ أن بدأت موسكو غزوها لأوكرانيا.