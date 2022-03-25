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روسيا تتبرع بإمدادات طبية لأفغانستان

02:37 م الجمعة 25 مارس 2022
روسيا تتبرع بإمدادات طبية لأفغانستان

وزارة الدفاع الأفغانية

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كابول- (د ب أ):

تبرعت روسيا بـ17 طنا من الإمدادات الطبية إلى القيادة الصحية التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية، طبقا لما ذكرته الوزارة في بيان اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم عن البيان قوله إن المبعوث الخاص الروسي لدى أفغانستان،زامير كابولوف سلم المعونات إلى الوزارة أمس

وشكر القائم بأعمال وزير الدفاع، الملا محمد يعقوب مجاهد، روسيا على مساعدتها الإنسانية لشعب أفغانستان خلال اجتماع مع كابولوف.

كان كابولوف قد وصل إلى أفغانستان أمس الخميس مع وفد، ووعد ببدء العمل في مشروعات يمكن أن تضطلع بدور حاسم في إعادة بناء اقتصاد أفغانستان.

وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية حادة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهون الجوع الحاد، في حين يواجه مليون طفل خطر الموت بسبب ظروف الطقس القارص.

ويمكن أن يعيش نحو 97% من تعداد سكان البلاد في الفقر بحلول منتصف العام الجاري، مقارنة بـ 72% خلال عام 2020.

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