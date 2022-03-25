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روسيا وأوكرانيا: "فريق عمل" للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من موسكو

01:11 م الجمعة 25 مارس 2022
روسيا وأوكرانيا: "فريق عمل" للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من موسكو

الغاز الروسي

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كييف- (بي بي سي):

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تشكيل "فريق عمل" للحد من اعتماد التكتل على الغاز الروسي.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة بين الجانبين تقوم واشنطن بموجبها بتزويد الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن خمسة عشر مليار متر مكعب إضافي من الغاز المسال بحلول نهاية العام.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عزمه خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، في معرض رده على الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين من المقرر أن يتوقف التكتل عن استخدام واردات الغاز والنفط الروسي بحلول عام 2030.

هذا المحتوى من

BBC
الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي واردات النفط واشنطن
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