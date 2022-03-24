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مصر تدين الهجوم الإرهابي في محيط مطار بالصومال

10:36 م الخميس 24 مارس 2022
مصر تدين الهجوم الإرهابي في محيط مطار بالصومال

وزارة الخارجية المصرية

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القاهرة - (د ب أ):

أدانت مصر بأشد العبارات اليوم الخميس الهجوم الإرهابي الذي شهده محيط مطار "آدم عدي" الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشيو أمس الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمُصابين.

وأعربت الخارجية المصرية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الصومال ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، بحسب مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الصومال في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ووقوفها بجواره في مواجهة أي محاولات غادرة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.

وزارة الخارجية المصرية الصومال الإرهاب مطار آدم عدي
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