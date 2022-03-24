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"سعرها آلاف الليرات".. صورة لأردوغان مع أحفاده للبيع في مزاد علني

08:18 م الخميس 24 مارس 2022
"سعرها آلاف الليرات".. صورة لأردوغان مع أحفاده للبيع في مزاد علني

صورة لأردوغان مع أحفاده للبيع في مزاد علني

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وكالات:

ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أحفاده عرضت للبيع في مزاد علني، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

الصورة ألتقطها المصور الشهير عالميا أرا جولار، خلال العام 2015.

وسيبدأ المزاد العلني المقام في متحف "فيبوس" في منطقة "قاديقوي" بإسطنبول، على الصورة الموقعة من جولار، بـ25 ألف ليرة تركية.

ومن غير المعروف من وضع الصورة في المزاد.

وفي تفاصيل البيع، ذُكر أن مصور تركيا المشهور عالميًا أرا جولار التقط الصورة في منزل الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر عام 2015.

والصورة موضوعة في إطار أنيق للغاية، وتبلغ أبعادها 42 × 37 سم.

رجب طيب أردوغان المصور أرا جولار تركيا
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