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إثيوبيا: هدنة في تيجراي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية

08:03 م الخميس 24 مارس 2022
إثيوبيا: هدنة في تيجراي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية

إثيوبيا

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نيروبي - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الإثيوبية عن هدنة في شمال البلاد اليوم الخميس، للسماح لسكان إقليم تيجراي المحاصر بالحصول على مساعدات إنسانية عاجلة.

وجاء في رسالة لجهاز الاتصال الحكومي أن "حكومة إثيوبيا تعلن هدنة إنسانية لأجل غير مسمى على أن تسري بأثر فوري".

وإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة في أديس أبابا أنها "ستعمل بالتعاون مع منظمات معنية للتعجيل بتقديم مساعدات إنسانية لمن هم في حاجة إليها".

ورغم ذلك، دعت الحكومة المتمردين في الإقليم إلى التخلي عن الأراضي التي استولوا عليها وإنهاء العنف.

كان إقليم تيجراي سقط في أزمة إنسانية في إطار صراع عنيف بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، اندلع في نوفمبر عام 2020

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