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بايدن بعد شهر من الحرب الروسية: العقوبات لم يكن هدفها ردع بوتين

08:03 م الخميس 24 مارس 2022
بايدن بعد شهر من الحرب الروسية: العقوبات لم يكن هدفها ردع بوتين

جو بايدن

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وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن هدفها ردع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس أن "هدف العقوبات يكمن في زيادة المعاناة على روسيا عبر جعلها عقوبات مستدامة".

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيتصرف بالمثل إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية بأوكرانيا.

وقال بايدن، "تكلفة العقوبات لن تكون تكلفة تتكبدها روسيا فقط ولكن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ستتحمل تكلفتها كذلك".

وتابع أن "الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مليار دولار لمساعدة المتأثرين من أوكرانيا، مرحبا باستقبال أكثر من 100 ألف أوكراني".

وتابع "سنعلن عقوبات على أكثر من 400 شخص وهيئة روسية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تضم الأثرياء والشركات".

جو بايدن الحرب الروسية الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا
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