السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة: مصر تمتلك ثقلا سياسيا ودورا محوريا في المنطقة

أسوان- (أ ش أ):

أكد السفير الكوري الجنوبي هونج جين ووك، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك ثقلا سياسيا ودورا محوريا مهما في المنطقة، وهو ما يدفعها للنمو، كما أن الدولة المصرية لديها مستقبل مشرق للغاية، خاصة وأن 61% من تعداد سكانها من الشباب من الفئة العمرية من 24 إلى 30 عاما، لافتا إلى أن ما تقدمه كوريا الجنوبية من مساعدات ومنح لمصر ما هو إلا ردا لجميل هذا البلد العظيم علی بلاده.

وقال السفير الكوري - خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاحتفال الذي أقامته اليوم الخميس السفارة الكورية بمتحف النيل في أسوان - إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية شهدت تطوراً كبيرا أدى إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ ليصل حاليا إلى نحو 2.2 مليار دولار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات بين البلدين الـ 5 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، في ظل ما تبلورت فيه زيارة الرئيس الكوري لمصر لأول مرة منذ 16 عاما ولقاء الرئيس السيسي، وعقد عدة اتفاقيات مهمة أبرزها، اتفاقية تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، والنقل والمواصلات، وميكنة الحكومة الإلكترونية، والتعليم، والطاقة المتجددة، فضلا عن اتفاقية وضع مصر على رأس قائمة المساعدات الإنمائية الكورية بمليار دولار اعتبارا من هذا العام ولمدة 5 سنوات.

ودعا السفير الكوري الشركات في بلاده للاستثمار في أسوان التي تمتلك البنية التحتية القوية.. مشيرا إلى أن هناك استثمارات كورية صناعية في محافظة بني سويف ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلی ما تم من إصلاح وتطوير خط السكة الحديد ما بين الأقصر ونجع حمادي في المرحلة الأولى بتكلفة 300 مليون دولار وسيتبعها تطوير خط الأقصر السد العالي في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن مصر التي نجحت في تخطي أزمة جائحة "كورونا" وحققت نموا جيدا قادرة علی أن تعبر هذه الأزمة العالمية.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية - في ختام المؤتمر الصحفي - عن أمنياته القلبية بفوز المنتخب المصري علی السنغال غدا، في مباراة الذهاب في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، قائلا إنه خصص شاشة عرض كبيرة؛ لمشاهدة المباراة في القاهرة، وسيدعو أعضاء السفارة وأصدقاءه لمؤازرة المنتخب المصري بقيادة نجمه العالمي محمد صلاح.