دول الناتو تقرر التمديد لستولتنبرج في منصب أمين عام الحلف لعام لعام آخر

بروكسل- (د ب أ):

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس أن الدول الأعضاء قررت التمديد لينس ستولتنبرج في منصب الأمين العام لعام آخر، حتى نهاية سبتمبر 2023.

وأضاف الحلف أن الدول الأعضاء وجهت الشكر لستولتنبرج على دوره وحزمه في القيادة ، وخاصة في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها الأمن الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن ستولتنبرج يشغل منصب الأمين العام للحلف منذ عام 2014، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في نهاية سبتمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء النرويجي السابق يعتزم بعد نهاية عمله في الحلف العودة إلى بلاده وتولي رئاسة البنك المركزي النرويجي. وتقدم ستولتنبرج، 63 عاما، لشغل هذا المنصب العام الماضي، وتم اختياره رسميا للمنصب في أوائل شباط/فبراير الماضي.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان زعماء دول الحلف ناشدوا ستولتنبرج النظر في تمديد عقده في ظل الحرب الحالية في أوكرانيا، أم أن الأمين العام نفسه هو من سعى إلى ذلك نظرا للوضع الراهن.

وزادت في الفترة الأخيرة الشائعات عن استمرار ستولتنبرج في منصبه على خلفية حرب أوكرانيا والتوترات الخطيرة مع روسيا.

كان زعماء الناتو وصفواالهجوم الروسي على أوكرانيا بعد وقت قصير من وقوعه بأنه "أخطر تهديد للأمن الأوروأطلسي منذ عقود".