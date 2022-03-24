مركز مكافحة الأمراض يحث دول أفريقيا على تنسيق قواعد السفر المرتبطة بكورونا

جوهانسبرج- (د ب أ):

دعا "المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الدول الأفريقية إلى تنسيق قواعد السفر الخاصة بها المرتبطة بفيروس كورونا، وإجراء مناقشة عالمية حول الفحوص والسفر الدولي.

وقال خبير علم الفيروسات في المنظمة ،جون نكينجاسونج، اليوم الخميس: "حان الوقت كقارة ليكون علينا تنسيق الفحوص من أجل السفر - يجب أن يكون لدينا نهج أكثر تنسيقا. الوقت مناسب لمراجعة هذه الممارسة حقا وإجراء مناقشة عالمية".

وتلقت القارة الأفريقية نحو 750 مليون جرعة لقاح حتى الآن، لكن 16% فقط من سكانها حصلوا على التطعيم بالكامل – ليبقى أمامها طريق طويل للوصول إلى هدف تطعيم 70% من السكان.

وقال نكينجاسونج إن العديد من البلدان تواجه مشكلات لوجستية في طرح اللقاحات.

ومع ذلك، يتراجع عدد إصابات كورونا سريعا، حيث ينخفض بنسبة 50% تقريبا على أساس أسبوعي.

ويحاول مركز مكافحة الأمراض تنسيق نهج على مستوى القارة لمواجهة الوباء.

وحتى الآن، سجلت أفريقيا رسميا 3ر11 مليون إصابة و250 ألفا و850 حالة وفاة بسبب كورونا.

ومع ذلك، يفترض الخبراء أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير في قارة يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة.