وزير الخارجية الإيراني يصل إلى لبنان

بيروت- ( د ب أ ):

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر حتى غد الجمعة يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

ويلتقي وزير الخارجية الإيراني، الذي وصل قادماً من العاصمة السورية دمشق، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع شخصيات سياسية و حزبية ، حسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كان الوزير الإيراني وصل أمس الأربعاء إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في سوريا حول التطورات الأقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.