بحضور السفير الأوكراني: تسيير قطار مساعدات آخر من برلين إلى أوكرانيا

بروكسل- (د ب أ):

شهد السفير الأوكراني في ألمانيا، اندري ميلنيك ووزير النقل الألماني فولكر فيسينج إطلاق شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" لقطار حاويات جديد محمل بمساعدات عينية لأوكرانيا.

كما شهد انطلاق الرحلة أيضا اليوم الخميس رئيسة حكومة برلين، فرانتسيسكا جيفي، وزيجفريد نيكوتا العضو في مجلس إدارة شركة "دويتشه بان".

ويحمل قطار الحاويات موادا من بينها مواد غذائية ومواد طبية.

وأوضحت الشركة أن أول محطة للقطار ستكون في بلدة زيدينر زيه بالقرب من بوتسدام شرقي ألمانيا حيث ستتجمع هناك كل حاويات المساعدات العينية القادمة من كل أنحاء ألمانيا حيث ستتجمع في شكل قطارات بضائع طويلة للغاية وستتوجه عبر بولندا إلى أوكرانيا.

بذلك تكون الحاويات القادمة من برلين جزءا من سابع عملية نقل للمساعدات تنطلق من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي قبل شهر.

من جانبه، قال ميلنيك:" نحن ممتنون لاستجابة الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لمطلبنا بإنشاء هذا الممر للإمدادات".

وحسب بيانات شركة السكك الحديدية، فإن كل قطار متجه إلى أوكرانيا ينقل ما يتراوح بين 22 و30 حاوية، وقالت نيكوتا إن من الممكن إرسال قطارات أطول.

وقال فيسينج :" بالطبع فإن الرحلة داخل الأراضي الأوكرانية هي رحلة محفوفة بالمخاطر" مشيرا إلى أن قائدي القطارات ومعاونيهم يواجهون مخاطر كبيرة.