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بولندا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة والأماكن المفتوحة

04:13 م الخميس 24 مارس 2022
بولندا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة والأماكن المفتوحة

فيروس كورونا

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وارسو- (د ب ا):

قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكى اليوم الخميس إنه من المقرر إلغاء القيود التي تتطلب ارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة والأماكن المفتوحة ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه ابتداء من الاثنين القادم لن يكون ارتداء الكمامات إلزاميا إلا في المنشآت الصحية.

وأوضح أن مسؤولي الصحة لن يتابعوا عزل الأشخاص المصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن سوف يكون من الكافي أن يبقى المرضى في المنزل بناء على نصيحة الطبيب.

وأشار الوزير إلى انخفاض حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقد سجلت بولندا اليوم 8994 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض بنسبة 26% مقارنة بالأسبوع السابق.

فيروس كورونا وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكى وسائل النقل العامة المنشآت الصحية
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