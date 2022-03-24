الهجرة: أستراليا توافق على طلب من قبل نيوزيلندا خاص باستقبال مئات اللاجئين

كانبرا- (بي بي سي):

قبلت أستراليا عرضًا كانت قد تقدَمت به إليها نيوزيلندا قبل تسع سنوات بالسماح للأخيرة بقبول طلبات لجوء أربعمائة وخمسين شخصا كانوا يرغبون في الأساس في الهجرة إلى أستراليا.

وكانت أستراليا متردَدة في الموافقة على الصفقة لأنها ظلَت تعتقد أن اللاجئين قد ينتهي بهم الأمر في أستراليا.

وقد بات الآن من المقبول موافقة البلدين على هذه الترتيبات في ظل الوضع الحالي، حيث تسمح الاتفاقات الموقَعة بين أستراليا ونيوزلندا بحرية التنقل والعيش والعمل في هذين البلدين.

وظلَ طالبو اللجوء محتجزين لسنوات في معسكرات اعتقال في أستراليا، أو في جزيرة ناورو الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ، وستشمل الصفقة المعتقلين الحاليين في تلك المعسكرات فقط.

ودأبت السلطات الأسترالية على احتجاز كل من يصل إلى البلاد بطريقة غير شرعية، لحين البت في طلبات لجوئهم.

وتمتد فترات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لعدة سنوات، رغم ما أعلنته الحكومة الأسترالية مؤخراً من أنها تسعى لإسراع إجراءات البت في طلبات اللجوء.

وقالت الحكومة الأسترالية في العديد من المرات إنه: "بدون مراكز احتجاز طالبي اللجوء، ستصبح أستراليا مركز جذب للمهاجرين غير الشرعيين".

وتستقبل استراليا سنويا عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تتولى الأمم المتحدة رسميا إعادة توطينهم بالإضافة لخمسين آلف مهاجر دائم غالبيتهم من بريطانيا ونيوزيلندا.