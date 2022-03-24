الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفًا غير معروف"

بيونجيانج-(ا ف ب):

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفًا غير معروف"، هو الأخير ضمن سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات أجرتها الدولة النووية منذ مطلع العام.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا غير معروف نحو الشرق".

ووجّه خفر السواحل الياباني إنذارًا إلى سفن بشأن ما قد يكون "صاروخًا بالستيًا من الممكن أن يكون قد أُطلق من كوريا الشمالية".

تلتزم بيونجيانج بوقف ذاتي لاختبار الصواريخ العابرة للقارات والأسلحة النووية مذ بدأ زعيمها كيم جونغ أون سلسلة خطوات دبلوماسية على مستوى عالٍ، من أبرزها لقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018.

الا أن المباحثات انهارت لاحقا وتعثّرت الجهود الدبلوماسية، على رغم محاولة إدارة الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، أن تعرض على بيونجيانج خوض جولات جديدة من المشاورات.

وبدأت كوريا الشمالية في يناير التلميح لإمكان تخليها عن الوقف الذاتي لتجارب الصواريخ العابرة للقارات والسلاح الذرّي، وأجرت هذا العام عددا قياسيا من اختبارات الأسلحة، بما فيها صواريخ فرط صوتية وصواريخ بالستية متوسطة المدى.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي أن الجارة الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد"، الا أن عملية الاطلاق كان مصيرها الفشل بشكل فوري.

وأشار محللون الى أن الاختبار كان لما يسمّى بـ"الصاروخ الوحش" أو "هواسونغ 17"، وهو نظام جديد من الصواريخ العابرة للقارات لم يتم إطلاقه سابقا.

وأجرت كوريا الشمالية الأحد تجارب عديدة براجمات صواريخ، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي.