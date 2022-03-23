التشيك تقرر تمديد حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين الأوكرانيين

براغ - (د ب ا)

قرر مجلس الوزراء التشيكي برئاسة بيتر فيالا اليوم الأربعاء، تمديد وضع حالة الطوارئ في البلاد بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يصلون من أوكرانيا، حتى نهاية شهر مايو المقبل، وفقا لوكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه).

ويعد دعم البرلمان التشيكي ضروريا ليصبح القرار ساري المفعول، ولكن الحكومة تتمتع بأغلبية ويعتبر الدعم لهذا الإجراء مضمونا.

وتمنح حالة الطوارئ الحكومة المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق باتخاذ القرارات .

وتشير تقديرات إلى أن نحو 300 ألف شخص فروا بالفعل من أوكرانيا إلى جمهورية التشيك ،نصفهم من الأطفال، وذلك منذ بدء الغزو الروسي في الشهر الماضي.

ويتسبب إيواء تدفق اللاجئين صعوبات متزايدة في البلاد البالغ تعداد سكانها 10.5 ملايين نسمة.

وشهدت البلاد فرض حالة الطوارئ لمدة 284 يوما إجمالا في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19. ويحذر سياسيون من أحزاب المعارضة الآن من أن حالة الطوارئ بصدد أن تصبح هي القاعدة.

وقالت وزيرة المالية السابقة الينا شيليروفا " هذا ما اصفه بتفويض على بياض".