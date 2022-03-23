مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يشارك في احتفالية إطلاق مبادرة عالمية حول المناخ

مصر - (أ ش أ)

شارك السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في الاحتفالية التي أقامتها، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية بمقر المنظمة بجنيف، وذلك بصفة مصر رئيسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاحتفالية شهدت إطلاق سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، في كلمة مسجلة، مبادرة في مجال التكيُف تتضمن العمل على ضمان تغطية كافة الأشخاص حول العالم بأنظمة الإنذار المبكر ضد المخاطر المرتبطة بتغير المُناخ في غضون خمس سنوات، حيث كلف السكرتير العام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بقيادة هذا الجهد وتقديم خطة عمل لتفعيل المبادرة خلال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف المقرر عقده بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وقال جمال الدين إن مصر رحبت خلال الاحتفالية بالمبادرة التي أعلن عنها سكرتير عام الأمم المتحدة باعتبارها مساهمة مهمة لجهود التكيُف وبناء القدرة على التحمل، لا سيما في القارة الإفريقية التي تفتقر إلى البنية التحتية والنظم والآليات اللازمة لدعم الإنذار المبكر والجاهزية، خاصة وأن الدول الإفريقية هي الأقل إسهاماً في ظاهرة تغير المُناخ إلا أنها الأكثر عرضة لآثارها الضارة.

كما أكد ضرورة العمل على الوصول إلى الهدف العالمي لتمويل المُناخ ومضاعفة التمويل الموجه لجهود التكيُف مع ظاهرة تغير المُناخ.

وأبرز المندوب الدائم عضوية مصر في الفريق رفيع المستوى لتحالف المياه والمُناخ الذي يدعو إلى تكامل الجهود في مجاليّ المياه والمُناخ، مضيفًا أن الفريق يعتزم إطلاق "النظام العالمي للبيانات الهيدرولوجية" لجمع وتبادل البيانات المرتبطة بالمياه والمُناخ ودعم جهود التنبؤ ودفع التعاون الدولي بما في ذلك في مجال الإنذار المبكر للتعامل مع الفيضانات والجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمياه، بما يعزز من الثقة والتعاون السلمي.