بوتين: الغرب اتخذ قرارات غير قانونية بتجميد الأصول الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير قانونية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن الرئيس بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أنه"خلال الأسابيع القليلة الماضية، اتخذ عدد من الدول الغربية قرارات غير مشروعة بشأن ما يسمى بتجميد الأصول الروسية".

وأضاف أن "هذا الغرب الجماعي في الواقع دمر الموثوقية في عملاته... لقد أعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عجز حقيقي في التزاماتهما تجاه روسيا".

يذكر أن بوتين أصدر تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع" .. مشددًا على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار".