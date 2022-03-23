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وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

09:20 م الأربعاء 23 مارس 2022
وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

مادلين أولبرايت

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وكالات

أعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة وزير الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن عمر 84 عاما متأثرة بإصابتها بمرض السرطان حيث تعتبر مادلين أولبرايت أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأمريكية.

يشار إلى أن مادلين أولبرايت، هي أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأمريكية، بعد معاناة مع المرض.

وقالت أسرة الراحلة، في بيان على تويتر إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وولدت مادلين كوربل أولبرايت فى 15 مايو 1937، واسمها ماري آنا كوربولوفا، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي.

مادلين أولبرايت وفاه وزير الخارجية الأمريكية السابقة مرض السرطان
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