وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

وكالات

أعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة وزير الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن عمر 84 عاما متأثرة بإصابتها بمرض السرطان حيث تعتبر مادلين أولبرايت أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأمريكية.

يشار إلى أن مادلين أولبرايت، هي أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأمريكية، بعد معاناة مع المرض.

وقالت أسرة الراحلة، في بيان على تويتر إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وولدت مادلين كوربل أولبرايت فى 15 مايو 1937، واسمها ماري آنا كوربولوفا، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي.