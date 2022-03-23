الصحة العالمية: هناك صعوبات شديدة في إمداد أوكرانيا بالمساعدة العاجلة

جنيف - (د ب أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء إن المنظمة تواجه عقبات مالية وأمنية في توصيل المساعدات الطبية التي تحتاجها أوكرانيا التي تعاني ويلات الحرب.

وذكر تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف أن المنظمة لا تستطيع الوصول إلى العديد من الأماكن في أوكرانيا رغم الحاجة الملحة للإمدادات الطبية.

وأضاف تيدروس: "الوضع الإنساني مستمر في التفاقم في أرجاء شتى من البلاد، و(بلغ مستوى) حرجا في مناطق مدينتي ماريوبول وبوشا".

ولم تتلق منظمة الصحة العالمية حتى الآن سوى 6ر9 مليون دولار من الـ 5ر57 مليون دولار التي تقول إنها ستكون ضرورية من أجل أوكرانيا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح تيدروس أن ذلك يسبب "قيودا خطيرة في تدفق الأموال" للدعم المطلوب بصفة عاجلة، ودعا الدول إلى زيادة التزاماتها المالية.

وحذر تيدروس من أن أمور الإمدادات الطبية كانت شديدة الخطورة بالنسبة لمن يعانون من أمراض القلب والسرطان والسكري وفيروس نقص المناعة المكتسب والسل.

كما تمثل الحرب خطرا متزايدا فيما يتعلق بالأمراض المعدية مثل الحصبة وكوفيد- 19.