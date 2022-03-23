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بلينكن: روسيا تستهدف المدنيين وتتبع تكتيكات حربية استخدمتها من قبل في الشيشان وسوريا

08:44 م الأربعاء 23 مارس 2022
بلينكن: روسيا تستهدف المدنيين وتتبع تكتيكات حربية استخدمتها من قبل في الشيشان وسوريا

أنتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده قد توصلت إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال بلينكن في بيان: "يستند تقييمنا على مراجعة دقيقة للمعلومات التي أتاحتها المصادر العامة والمخابراتية،" وأضاف: "وكما هو الحال مع أي جريمة مزعومة، فإن أي محكمة لها ولاية على هذه الجريمة هي المسؤولة في نهاية الأمر عن تحديد الإدانة الجنائية في قضايا محددة ".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن روسيا تستهدف، عن عمد، المدنيين وتتبع تكتيكات حربية استخدمتها من قبل في الشيشان وسوريا.

وكان الرئيس الأمريكي وصف نظيره الروسي بوتين الأسبوع الماضي بأنه "مجرم حرب" و"ديكتاتور قاتل".

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي روسيا أوكرانيا حرب سوريا الشيشان
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