الوكالة الدولية للطاقة: يجب مكافحة أزمتي الطاقة والمناخ معًا

باريس - (د ب أ)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول إنه من المهم ألا يتم إغفال أهداف المناخ وسط أزمة الطاقة الحالية، وجاء تصريحه في مستهل الاجتماع الوزاري للوكالة اليوم الأربعاء في باريس.

وذكر بيرول أنه لا يمكن السماح بسقوط أهداف المناخ ضحية للعدوان الروسي، وأضاف أن تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد- 19 في 2021 أدى إلى انبعاث أكبر كمية يتم قياسها على الإطلاق من ثاني أكسيد الكربون.

ووضع بيرول رغم ذلك أسسا للتفاؤل تتضمن نمو مصادر الطاقة المتجددة والتقدم في صناعة السيارات الكهربائية وجهود العديد من الدول نحو الحياد المناخي.

ودعت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، التي ترأست الاجتماع، إلى المزيد من الاستثمارات العامة في الطاقة النظيفة.

وأضافت جرانهولم أنه يجب مكافحة أزمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ في آن واحد، وأن الطريق إلى الأمام سيكون طويلا ومحفوفا بالمصاعب.

وأشارت جرانهولم أيضا إلى أهمية عدم إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسي للسقوط في فخ الاعتماد على المعادن الروسية والعناصر الأرضية النادرة الضرورية من أجل إنتاج الطاقة المتجددة.

وأعلن بيرول إمكانية إعادة ترتيب المنظمة، التي تم تأسيسها وسط أزمة النفط في 1974 للمساعدة على ضمان إمداد مستقر للطاقة في الدول الصناعية.