الجيش الجزائري: كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين واسترجاع كميات من الأسلحة الثقيلة

الجزائر - (أ ش أ)

أعلن الجيش الجزائري، عن كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين، واسترجاع كميات من الأسلحة الثقيلة، فضلاً عن استخراج رفاة أحد الإرهابيين.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الأربعاء أنه في إطار الجهود المبذولة في ميدان مكافحة الإرهاب، وفي سياق العملية النوعية التي أفضت مؤخرًا إلى القضاء على 8 إرهابيين، وإلقاء القبض على 7 آخرين، واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، وإثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الإرهابي المقبوض عليه بطيب يوسف؛ ولقبه "أسامة أبو سفيان النيغاسي" (أمير الجماعة الإرهابية)، تمكنت وحدات الجيش، خلال عمليات تمشيط، من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين، واسترجاع مدفعين "آر بي جي"، و3 رشاشات، و5 قنابل ومتفجرات، و8 قذائف وأجهزة للاتصال.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش في استخراج رفاة الإرهابي "بلعباس الدين الطيب" المدعو "أبو العباس" بولاية جيجل (شرقي البلاد)، والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 1993، قبل أن يتم القضاء عليه عام 2013.

ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الجزائرية، تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الجزائري في اجتثاث الإرهاب من كافة التراب الوطني، وكذلك عزم وحدات القوات المسلحة على مطاردة بقايا الإرهابيين حيثما وجدوا.