بيلاروسيا تطرد دبلوماسيين أوكرانيين بسبب أنشطة "غير ودية"

مينسك - (د ب أ)

قررت بيلاروسيا طرد معظم الدبلوماسيين التابعين لأوكرانيا المجاورة بسبب أنشطة غير ودية مزعومة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في مينسك اليوم الأربعاء.

وطالبت بيلاروسيا أوكرانيا بخفض عدد دبلوماسيها في السفارة الأوكرانية في مينسك بحيث يتبقى فقط السفير وأربعة موظفين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بيلاروسيا (بيلتا) نقلا عن وزارة الخارجية .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيلاروسيا أغلقت القنصلية العامة لأوكرانيا في بريست.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن بيلاروسيا طلبت من 12 من الدبلوماسيين الأوكرانيين مغادرة البلاد "خلال الساعات الـ72 المقبلة".

وأضافت الوزارة أن السفارة الأوكرانية في بيلاروسيا سوف تواصل عملها بعدد أقل من الموظفين، من بينهم السفير.

وزعمت وزارة خارجية بيلاروسيا أنها لاحظت أنشطة غير ودية من أوكرانيا على مدار عدة سنوات، أدت إلى "تدمير غير مسؤول" للعلاقات الثنائية.

وتابعت بالقول إن السلطات الأوكرانية تدخلت في الشؤون الداخلية للبلاد ونفذت "أعمالا مدمرة"، مثل إغلاق المجال الجوي للبلاد.

وأكدت الوزارة أنه لا يجب فهم قرار طرد الدبلوماسيين على أنه هجوم على مواطني أوكرانيا، الذين ستظل بيلاروسيا تشترك معهم في رابطة "أخوية". ولهذا السبب، سيتم السماح بدخول الأوكرانيين والمواطنين الأجانب الفارين من أوكرانيا بدون تأشيرة حتى 15 أبريل.

وأعلنت أوكرانيا أنها سترد على هذه الإجراءات.

وقال أوليه نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن الخطوة "لم تكن بسبب أوكرانيا على الإطلاق" وأكد أن "أوكرانيا لن تترك أفعال بيلاروسيا تمر دون رد ملائم".