مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أوكرانيا تستخدم المدنيين كدروع بشرية

وكالات

اتهم المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء أوكرانيا، باستخدام المدنيين كدروع بشرية وتمنع خروجهم، مضيفًا أن القوات الروسية لن تستهدف المدنيين في أوكرانيا.

وقال المندوب الروسي في جلسة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليًا بالمقر الدائم للأمم المتحدة، إن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا هو وقف الحرب في دونباس.

وعن مشروع القرار الروسي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، قال إن مشروع القرار الروسي يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.