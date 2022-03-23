السعودية تمنع بث الصلوات من المساجد خلال رمضان

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم الأربعاء عودة الاعتكاف إلى المساجد خلال شهر رمضان، إلا أنها أعلنت عدم تصوير الصلوات ونقلها عبر وسائل الإعلام بشتى أنواعها، إضافة للاقتصار في دعاء القنوت على جوامع الدعاء.

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية،اليوم الأربعاء، مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك،وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين" ضرورة الانتظام في عملهم، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك"، وعدم "استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد- باستثناء الحرمين- لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها".

وأهابت الوزارة بأهمية تذكير أئمة المساجد بقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة، لاسيما ما يتصل بأحكام الصيام وآدابه، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع في الاعتقاد والسلوك، وما يقوي اللحمة الوطنية.

كما شملت التوجيهات التأكيد على التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوت على جوامع الدعاء".

وكانت السلطات السعودية أعلنت، أمس الثلاثاء ، عودة الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، بعد أن كان محظوراً بسبب تدابير اتخذتها المملكة بسبب فيروس كورونا حيال المسجدين، اللذين يتوافد إليهما ملايين المسلمين من كل حدب وصوب كل عام.