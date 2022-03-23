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الناتو يعلن نشر 4 مجموعات قتالية أخرى في جناحه الشرقي

05:27 م الأربعاء 23 مارس 2022
الناتو يعلن نشر 4 مجموعات قتالية أخرى في جناحه الشرقي

ينس ستولتنبرج

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بروكسل - (د ب أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج في بروكسل اليوم الأربعاء أن الحلف نشر أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلن ستولتنبرج أن مواقع ما تسمى بـ"مجموعات الناتو القتالية" ستكون سلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا، وذلك في إطار رد الحلف على الغزو الروسي لأوكرانيا.

لدى الناتو بالفعل مجموعات قتالية في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.

وقال ستولتنبرج قبل قمة الناتو الاستثنائية المقرر عقدها غدا الخميس: "هذا يعني أنه سيكون لدينا ثماني مجموعات قتالية متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي على طول الجانب الشرقي من بحر البلطيق إلى البحر الأسود".

وأضاف ستولتنبرج: "إننا نواجه واقعا جديدا لأمننا، لذلك يجب أن نعيد ضبط ردعنا ودفاعنا على المدى الطويل".

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