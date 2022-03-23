"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على مشروعات التعاون في المياه بين مصر ودول حوض النيل

أ ش أ

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن من ضمن مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل" في مجال المياه المشروع العابر للحدود "الممر الملاحي بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط".

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات بعنوان: "في ذكرى اليوم العالمي للمياه.. نسلط الضوء على مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل".

وأوضح الإنفوجرافيك أن المشروع يضم، المنطقة الأولى: وتضم بحيرة فيكتوريا ونهر فيكتوريا في أوغندا، أما المنطقة الثانية: وتضم البحيرات الكبرى: (بوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا).

في حين أن المنطقة الثالثة وتمتد من نيل ألبرت حتى ملكال (في جنوب السودان)، والمنطقة الرابعة وتشمل النيل الأبيض والنيل الرئيسي في جنوب السودان والسودان (من ملكال إلى وادي حلفا)، بيننا المنطقة الخامسة تشمل النيل ورافديه في مصر.

كما سلط الإنفوجرافيك الضوء على مشروعات أخرى؛ ومنها إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية والأحياء الشعبية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان، بالإضافة إلى افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بجمهورية الكونغو الديمقراطية لمجابهة أخطار الفيضانات مزود بأحدث الأجهزة وبرنامج التنبؤات.

​