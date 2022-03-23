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بوتين: روسيا قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل في أسرع وقت ممكن

03:03 م الأربعاء 23 مارس 2022
بوتين: روسيا قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل في أسرع وقت ممكن

فلاديمير بوتين

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موسكو- (د ب ا):

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا سوف تطلب من الدول التي وصفها " بغير الصديقة " الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن انترفاكس تصريح بوتين بأنه تم إصدار الأوامر للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع.

وأضاف بوتين أن روسيا سوف تستمر في توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع فقط.

فلادمير بوتين مدفوعات إمدادات الغاز أوروبا الروبل روسيا

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