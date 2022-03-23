دمشق تتهم واشنطن بإفشال العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا

دمشق- ( د ب أ):

اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الأربعاء الإدارة الأمريكية بتكريس سلوك كفيل بإفشال العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) ، إن "النفاق الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية الضالعة في العدوان على سوريا عبر استثنائها المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية من الإجراءات القسرية مجرد خديعة أمريكية رخيصة للشرعية الدولية والقيم التي تنادي بها الأمم المتحدة في كل قراراتها ذات الصلة بسوريا".

وأضافت أن "فرض واشنطن وجود مجموعات لقيطة واعتبارها ذات سلطة في المناطق التي تحتلها وتشريع سرقة المحاصيل الزراعية والنفط والغاز وغيرها من الثروات السورية هو تكريس لسلوك كفيل بإفشال العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا".

وأوضحت أن "الطريق الأمثل لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتخفيف تداعيات الأزمة والتي كانت واشنطن أبرز من أضرم نارها يمر فقط عبر احترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية وفي مقدمتها احترام سيادة سوريا ورفع الإجراءات القسرية الجائرة".

وأشارت إلى أن "إمبراطورية الكذب الأمريكية والغربية لم تعد تنطلي على أحد فمشاريعها الوهمية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ثبت زيفها وبطلانها في أكثر من مكان وها هي أنشطتها الإجرامية في مخابرها للحرب البيولوجية تشهد على أن إمبراطورية يجتمع فيها الكذب وازدواجية المعايير هي تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين".