أنباء عن اشتباكات عنيفة بعد هجوم على المطار الرئيسي بالعاصمة الصومالية

مقديشو- (د ب أ):

أفاد مسؤولون صوماليون بوقوع اشتباكات عنيفة بالقرب من المطار الرئيسي بالعاصمة مقديشو بعد هجوم شنه مسلحون.

وقالت الشرطة إن مسلحين من حركة الشباب يرتدون زيا عسكريا تمكنوا من الدخول إلى المطار الواقع في "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين.

ووقع الهجوم بمجمع هالان، والذي يضم أيضا مقار بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثات غربية من بينها السفارة الأمريكية، فضلا عن مقار منظمات إغاثة دولية.

وقال المسؤول الأمني، محمد ظاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المهاجمين بدأوا في إطلاق النار بصورة عشوائية على أحد مداخل الموقع.

ولم ترد على الفور معلومات رسمية عن سقوط ضحايا.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة، عبر إذاعة الأندلس التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعيش الصوماليون حاليا على صفيح ساخن بسبب إجراء الانتخابات التي تم تأجيلها عدة مرات.

وتعاني البلاد منذ سنوات من أعمال عنف تشنها حركة الشباب، التي تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في جنوب ووسط البلاد، وتنفذ بصورة متكررة هجمات على قوات الأمن والمدنيين.